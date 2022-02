Erstes Lottoglück 2022 in Dessau-Roßlau - Sechs Richtige bringen über 450.000 Euro

Dessau/MZ - Ein Lottospieler in Dessau-Roßlau hatte Samstagabend bei Lotto „6 aus 49“ den buchstäblichen Sechser im Lotto. Er hatte mit der 2, 13, 17, 31, 39 und 48 alle sechs Gewinnzahlen richtig. Bundesweit glückte insgesamt sechs Spielern ein solcher Sechser. Jeder von ihnen hat nach Angaben der Lotto Toto Sachsen-Anhalt GmbH 454.742,40 Euro gewonnen.

Der Dessau-Roßlauer hatte seinen Spielschein für mehrere Wochen gespielt und insgesamt 30,85 Euro eingesetzt. Der Gewinn glückte gleich bei der ersten Ziehung, an der sein Spielschein teilnahm. Bis Mitte März können weitere Gewinne dazukommen.

So lange braucht der Gewinner jedoch nicht auf sein Geld zu warten. Er kann seinen Gewinn ab sofort in einer der 670 Lotto-Verkaufsstellen in Sachsen-Anhalt oder in der Lottozentrale in Magdeburg anfordern. Dabei wird sein Spielschein von einem Terminal eingelesen. Für die weiteren Ziehungen, an denen sein Spielschein teilnimmt, bekommt er eine Ersatz-Spielscheinquittung.

Im Jahr 2022 ist dies der erste Gewinn über 5.000 Euro in Dessau-Roßlau. In ganz Sachsen-Anhalt glückten Lottospielern schon 78 solcher Gewinne. Im vergangenen Jahr wurden von den landesweit 784 Gewinnen ab 5.000 Euro 29 in Dessau-Roßlau erzielt.