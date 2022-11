Grosskühnau/MZ - Als wäre es ein Hochsommerwochenende, so reiht sich Auto an Auto entlang des Weges zu Kühnauer Bad, und wer spät kommt, muss am Sonntag ein paar Minuten laufen, die Sporttasche oder den Rucksack über der Schulter. Indes, es ist der erste Advent, die Temperatur liegt jetzt, am späten Vormittag, bei drei Grad. „Nee“, antwortet Stephan Heese im Vorbeieilen, mit einem solchen Ansturm zum Eisbaden habe er nicht gerechnet. Heeses Verein Ghettoworkout hat dazu in Kühnauer Freibad eingeladen. Motto: „Frieren für den guten Zweck.“Und es wird viel gefroren werden an diesem Tag - 200 Männer und Frauen und sogar ein paar Kinder werden ins eisige Wasser waten. Macht 2.000 Euro Spenden.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 5 Tage >>testen<<.