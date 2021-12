Erste weibliche Abgeordnete: Neue Tafel im Stadtpark Dessau erinnert an Marie Kettmann

Dessau/MZ - Im Stadtpark ist eine Erinnerungstafel an die erste weibliche Abgeordnete des Anhaltischen Landtags erneuert worden. Erinnert wird an die SPD-Abgeordnete Marie Kettmann aus Roßlau am Standort des einstigen Landesbehördenhauses Anhalt innerhalb des landesweiten Projekts FrauenOrte. Frauen im Freistaat Anhalt konnten am 15. Dezember 1918 erstmals an einer Wahl teilnehmen und selbst wählen.

Bei der ersten Wahl 1918 wurden sechs Kandidatinnen aufgestellt, allerdings schaffte es keine von ihnen auf Anhieb in den Landtag. Erst 1919 zog Marie Kettmann als Nachrückerin in den Anhaltischen Landtag ein. Sie war damit die erste weibliche Abgeordnete in Sachsen-Anhalt. Die Erneuerung der Tafel wurde finanziert von der Landtagsabgeordneten Cornelia Lüddemann (Bündnis 90/Die Grünen).

Das Projekt wurde unterstützt von der städtischen Gleichstellungsbeauftragten Claudia Heß. In Dessau-Roßlau gibt es neben diesem noch drei weitere FrauenOrte. Erinnert wird an Bauhäuslerinnen und an Fürstinnen des Hauses Anhalt.Foto: Bastian George