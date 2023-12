Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Mildensee/Kleutsch/MZ. - Zum Hochwasserpegel an der Hofseebrücke geht Roland Gebhardt aktuell wieder regelmäßig. Am Dienstag waren 1,40 Meter abzulesen, tags darauf deutete sich an der Deichwand bereits wieder ein leichter Rückgang an. Am Pegel sind noch 1,28 Meter auszumachen. „Keine Gefahr“, zeigt sich der Kleutscher Ortsbürgermeister ganz ruhig und entspannt. „Jetzt kommt am Freitag wohl der Elbescheitel an, so dass sich die Mulde zurückstaut. Aber das wird von der Wasserwehr beobachtet.“