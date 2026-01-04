Nach einigen Anlaufschwierigkeiten gibt es nun einen Satzungsentwurf für eine zukünftige Jugendvertretung in Dessau-Roßlau. Nun wird sich Feedback eingeholt.

Erste Schritte für eine Jugendvertretung für Dessau - Warum Paul Nolte eine Satzung erarbeitet hat

Dessau-Roßlau/MZ. - Nach einigen Anlaufschwierigkeiten gibt es nun einen Satzungsentwurf für eine zukünftige Jugendvertretung in Dessau-Roßlau. Das teilte Paul Nolte, fraktionsloses Mitglied im Stadtrat, in einer Pressemitteilung der Linken mit.