  4. Jugendvertretung in Dessau: Erste Schritte für eine Jugendvertretung für Dessau - Warum Paul Nolte eine Satzung erarbeitet hat

Nach einigen Anlaufschwierigkeiten gibt es nun einen Satzungsentwurf für eine zukünftige Jugendvertretung in Dessau-Roßlau. Nun wird sich Feedback eingeholt.

Von Leonie Beer 04.01.2026, 09:00
Dessau-Roßlau/MZ. - Nach einigen Anlaufschwierigkeiten gibt es nun einen Satzungsentwurf für eine zukünftige Jugendvertretung in Dessau-Roßlau. Das teilte Paul Nolte, fraktionsloses Mitglied im Stadtrat, in einer Pressemitteilung der Linken mit.