Am Wochenende 16. und 17. August wird die erste Runde des DHB-Pokals ausgelost. Für die hat sich der DRHV qualifiziert. Nun steht der Gegner fest.

Der DHRV hofft auf den Einzug in die dritte Pokalrunde.

Dessau-Rosslau/MZ. - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV trifft in der ersten Runde des DHB-Pokals auf den TuS Vinnhorst. Das hat die Auslosung am Donnerstag im „Dyn“-Studio in Düsseldorf ergeben. Es hatte dort eine Nord- und eine Südgruppe gegeben.

Das Duell steigt am Wochenende des 16./17. August. Der genaue Spieltermin wird noch bekanntgegeben. Der Sieger qualifiziert sich für die zweite Runde des DHB-Pokals, die dann vom 30. September bis 2. Oktober gespielt wird.

Der TuS Vinnhorst beendete die abgelaufene Saison in der dritten Liga in der Staffel Nord-Ost auf Platz zwei, verzichtete anschließend jedoch auf die Teilnahme an der Aufstiegsrunde. Bisher trafen beide Vereine viermal aufeinander. Zwei Spiele gewann der Dessau-Roßlauer HV, zweimal verlor man gegen die Niedersachsen.

An der ersten Runde des DHB-Pokals nehmen neben zwölf Teams aus der dritten Liga noch die zehn besten Teams der zweiten Liga teil. Die beiden Letztplatzierten der ersten Bundesliga – die SG Bietigheim und der VfL Potsdam – spielen den letzten freien Erstligaplatz für die zweiten Runde aus.