Erste Namen kursieren: Diese Dessauer sollen sich um Dezernenten-Posten im Rathaus beworben haben

Dessau-Rosslau/MZ - Die Konkurrenz um die vier neu zu besetzenden Dezernentenposten an Dessau-Roßlaus Verwaltungsspitze ist groß. 39 Bewerber haben laut Rathaus bis Ende Januar ihren Hut in den Ring geworfen. Wer sie sind, ist noch geheim, die Gerüchteküche in der Stadt brodelt aber bereits. Entsprechend kursieren in informierten Kreisen längst die Namen so mancher Kandidaten, darunter sind viele Dessauer und Ex-Dessauer.