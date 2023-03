Erste Grüne Hausnummer mit Plus in Dessau-Roßlau - Lehm an der Decke heizt Haus behaglich durch

Dessau/MZ - Zum dritten Mal ist ein von Privateigentümern gebautes und saniertes Wohnhaus in Dessau-Roßlau von der Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt (Lena) mit der „Grünen Hausnummer“ ausgezeichnet worden. Das dritte ist auch ein erstes Mal: Denn in dem seit 2017 landesweit laufenden Wettbewerb um energieeffiziente Neubauten oder Komplettsanierungen (siehe auch „Grüne Hausnummer“) stieg die Doppelstadt erstmals in die „Plus“-Kategorie auf. Mit dem grundsanierten Haus in der Moselstraße 8.