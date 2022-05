Erste Fotoausstellung: Ein Rapper aus Dessau hält die Zeit fest

In seiner Freizeit macht Andy Steinbrück mit seinem Projekt „Casper Hight“ Musik. Warum er nun aber auch das Fotografieren für sich entdeckt hat und sogar Magazine in den USA und Australien auf ihn aufmerksam geworden sind.

Dessau/MZ - „Alles hat seine Zeit“ - so lautet der Titel der neuen Ausstellung im Alexianer St. Joseph-Krankenhaus im Dessauer Auenweg 36. Gezeigt werden Natur- und Landschaftsfotografien von Andy Steinbrück. Es ist die erste eigene Ausstellung des 36-jährigen Dessauers - und die ist an seinem Arbeitsplatz. Denn Steinbrück arbeitet in der Aufnahme des Krankenhauses.

Nun nimmt er Patienten, Mitarbeiter und Besucher mit auf einen Streifzug durch die Natur. In zumeist warmen, beruhigenden und behaglichen Farben spiegelt sich überwiegend eine herbstliche Stimmung, lassen aber auch der Sommer und die Nacht grüßen.

Das I-Phone ist immer dabei - ob auf dem Weg zur Arbeit oder im Urlaub

Wo immer er ist, hat Andy Steinbrück sein I-Phone griffbereit, um besondere Momente festzuhalten: Auf dem Weg zur Arbeit, zum Kindergarten seines Sohnes, im Urlaub. Da glitzert die Muldwiese im Frühtau beim Sonnenaufgang, spiegeln sich Gebäude in Regenpfützen, scheint der Mond durch ein Blätterdach oder mutet der Himmel wie von einem Aquarell gezeichnet an. „Da lag ich in einer Schaukel auf einem Spielplatz und fand den Blick faszinierend“, sagt er und auch, dass er zu jedem Foto eine Geschichte erzählen kann und überhaupt alles seine Zeit habe. Wie eben das Motto verrät. „Das bezieht sich zum einen auf die Verschlusszeit der Kamera und zum anderen darauf, dass man zur richtigen Zeit auf den Auflöser der Kamera drückt.“ Oder am Smartphone.

Weder Kontakte noch das nötige Kleingeld: Selbst ist der Mann

Vor fünf Jahren hat der Dessauer, der mit seiner Freundin und seinem vierjährigen Sohn in Dessau-Süd lebt, Fotografieren als sein neues Hobby entdeckt. Dabei hatte er auch schon vorher zur Kamera gegriffen. Was mit seinem anderen Hobby, der Musik, zusammenhängt.

1999 begann er unter dem Künstlernamen „Casper Hight“ zu produzieren. Doch nicht nur singen wollte der Rapper, auch Videos drehen. „Ich hatte aber weder Kontakte noch das nötige Kleingeld für Dreharbeiten oder Fotografen.“ Also machte er die Fotos für CD-Cover, Flyer und Werbung selbst. Auch Videos entstanden in Eigenregie.

Von „Dreamy Mag“ bis „Fashion Millenium“ - einige Magazine haben Porträts von Andy Steinbrück aufs Cover genommen

Stück für Stück hat er sich so der Fotografie genähert und mit seiner Kameraausrüstung zahlreiche Porträts aufgenommen, die er bei Instagram veröffentlicht hat. Über diesen Kanal sind mehrere internationale Magazine in den USA und Australien auf ihn aufmerksam geworden. „Dreamy Mag“, „Fashion Millenium“, „Australien Glamour und Boudoir Magazin“ sowie „Carbon“ gehören dazu. „Bei einigen waren meine Porträts auch auf dem Cover“, erzählt er. Und wenn dann in den Magazinen neben Fotografen aus Monaco und New York auch sein Name und der Wohnort Dessau-Roßlau auftaucht, „dann macht einen das schon stolz“, erzählt er.

Idee zur Ausstellung entstand beim Mitarbeiterfest im Krankenhaus

Doch eine Ausstellung, die gab es bislang noch nicht. Zu einem Mitarbeiterfest war Andy Steinbrück angesprochen worden, ob er nicht Musik machen wolle. „Doch damals hatte ich mehr Fotos als Musik gemacht.“ So waren in einer Gemeinschaftsausstellung vier Aufnahmen von ihm zu sehen. Daraus entwickelte sich mehr. Nun sind auf dem Flur im Erdgeschoss von Haus II des Joseph-Krankenhauses 18 Bilder von ihm ausgestellt. Möglich gemacht hat das auch eine Firma, die den Ausdruck der Motive sponsorte.

„Ich bin froh, dass ich die Fotos einem breiten Publikum präsentieren kann“, sagt er. So werden sie beispielsweise von Patienten im Rahmen von Therapien angeschaut. Auch jeder andere kann sie gerne betrachten. Bis zum Jahresende bleibt dafür Zeit.

„Alles hat seine Zeit“ - Fotografien von Andy Steinbrück im Alexianer St. Joseph-Krankenhaus, Auenweg 36, täglich von 8 bis 20 Uhr.