Erste Fotoausstellung an ungewohntem Ort - Rapper aus Dessau hält die Zeit fest

In seiner Freizeit macht Andy Steinbrück mit seinem Projekt „Casper Hight“ Musik. Warum er nun aber auch das Fotografieren für sich entdeckt hat und sogar Magazine in den USA und Australien auf ihn aufmerksam geworden sind.

„Alles hat seine Zeit“ hat Andy Steinbrück seine erste Fotoausstellung betitelt. Zu sehen ist sie im Alexianer St. Joseph-Krankenhaus, in dem der Dessauer auch arbeitet.

Dessau/MZ - „Alles hat seine Zeit“ - so lautet der Titel der neuen Ausstellung im Alexianer St. Joseph-Krankenhaus im Dessauer Auenweg 36. Gezeigt werden Natur- und Landschaftsfotografien von Andy Steinbrück. Es ist die erste eigene Ausstellung des 36-jährigen Dessauers - und die ist an seinem Arbeitsplatz. Denn Steinbrück arbeitet in der Aufnahme des Krankenhauses.