Unter dem Motto „Von 12 bis 12“ öffneten am Wochenende mehr als 40 Kulturorte zu ungewöhnlichen Zeiten ihre Türen.

Zu Führungen lud am Sonnabend auch die Stadtverewaltung ein. Ralf Schüler von der Pressestelle erklärt ein Relief im Dessauer Rathaus.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - Es war mehr los an diesem Sonnabend im Dessauer Stadtzentrum, als an einem gewöhnlichen Wochenende. Überall bildeten sich kleinere, manchmal auch größere Menschentrauben, um den über 40 Veranstaltungen des Formats „KulTour“ beizuwohnen. Manche versprachen Kultur-, Kunst -oder Musikgenuss, andere gar Entdeckungen und das Lüften von Geheimnissen, so wie die Führungen durch das Dessauer Rathaus.