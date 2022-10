Ersatzneubau für Körperbehindertenschule in Dessau - Grundstein für lang gehegten Traum

Die Investitionssumme für die neue Schule in Dessau hat sich angesichts gestiegener Baupreise schon jetzt von 13 Millionen Euro auf 15,75 Millionen Euro erhöht. Ob das reicht, weiß keiner. Wann die Eröffnung geplant ist.

Dessau/MZ - Das will keiner verpassen. Alle Mädchen und Jungen der Schule An der Muldaue versammeln sich Donnerstag an der Baustelle direkt vor der Haustür: Für den Ersatzneubau der Förderschule für Körperbehinderte ist der Grundstein zu legen.