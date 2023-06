Pachtvertrag ist ausgelaufen Ersatz für 1977 gesprengte Jakobus-Kirche - Gemeindehaus in Dessau wird entwidmet

Das Jakobus-Gemeindehaus in der südlichen Dessauer Innenstadt wird am Sonntag, 25. Juni, um 10 Uhr als Gottesdienstraum entwidmet. Was mit dem Haus geschehen wird.