Neubau nach Abriss Eröffnung schon im Dezember? Das plant Penny in der Kühnauer Straße in Dessau

Bei Penny in der Kühnauer Straße in Desasu laufen die Erdarbeiten. Das Unternehmen baut ein Gebäude der modernsten Filialgeneration und will den Standort stärken. Was geplant ist.