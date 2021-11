Eröffnung am Montag - „Der Dessauer Adventsmarkt findet statt, so es der Corona-Gott will“

Dessau/MZ - Die Organisatoren des Dessauer Adventsmarktes gehen weiter von einer Eröffnung am Montag aus. Das machten Betreiber Dirk Merkel und Hannes Wolf von der Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau am Donnerstag bei einem Pressegespräch deutlich. „Wir sind nicht hier, um den Adventsmarkt abzusagen“, erklärte Wolf. „Er findet statt, so es der Corona-Gott will.“

Der Adventsmarkt in Dessau ist mit 50 Händlern und Schaustellern, einer Eisbahnd und einer besonderen Lichtinstellation geplant. Das Lichterspektakel hatte schon im vorigen Jahr für Aufsehen gesorgt - und wird 2021 noch einmal erweitert. So soll ab nächster Woche eine Ju mit sechs Metern Spannweiter über dem Markt „fliegen“.

Beschränkungen wie 2G oder 3G sind weiter nicht geplant. Nur im Innenbereich zweier Hütten soll 2G angewandt werden. Alle Regeln werden mit dem Pandemiestab festgelegt.