In Dessau ist erneut eine Tankstelle überfallen worden. Die Täter erbeuteten Geld und Zigaretten und flüchteten zu Fuß.

Erneut Tankstelle in Dessau überfallen - Täter bedrohen Verkäuferin mit Messern

Tat am Freitagabend

Die Täter kamen am Freitagabend.

Dessau/MZ - In Dessau ist erneut eine Tankstelle überfallen worden. Die Tat hat sich schon am Freitagabend ereignet, am Montag informierte die Polizei darüber.