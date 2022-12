Erna Sommer feiert in Roßlau 100. Geburtstag - Spitzname „Erni“ vom Fernschreiber-Team bleibt

Erna Sommer feierte am Montag ihren 100. Geburtstag in Roßlau.

Rosslau/MZ - Ein unerwarteter Fototermin kann die alte Dame nicht erschrecken. „Foto? Gern. Dann machen Sie mal!“ Cremefarbene Bluse, schwarzes Jäckchen, Frisur und Diadem sitzen.

Die 100-Jährige lässt sich im bequemen Sessel am Fenster nieder, nimmt den dekorativen Blumenstrauß zur Hand. Und schenkt den fremden Besuchern ein verschmitztes Lächeln hinter der schmalen Goldrandbrille. Erna Sommer feierte am Montag ihren großen Geburtstag im Servicewohnen „Roßlauer Hof“ in Gemeinschaft der vom Pflegedienst Dießner betreuten Senioren.

Mädchen aus niederschlesischer Provinz folgte schneidigem Junkers-Flieger

Geboren wurde Erna Sommer im niederschlesischen Ruszów. Das aber hieß vor 100 Jahren noch Rauscha und gehörte als Teil der Oberlausitz 1922 zum Landkreis Görlitz in der Provinz Schlesien. Nicht Krieg und Vertreibung hätten sie aus dem heutigen Polen nach Mitteldeutschland geführt. Sondern die Hochzeit mit Wilhelm Sommer, dem schneidigen Junkers-Flieger, blättert die Seniorin in Lebenserinnerungen.

Nicht mehr parat hat sie mögliche vorherige Wohnsitze - „das ist doch alles so lange her“. Der letzte Umzug jedoch führte sie vor sechs Jahren aus der Roßlauer Nordstraße in den „Roßlauer Hof“, der aus dem einstigen Hotel in der Hauptstraße der Elbestadt erwachsen war. Dort gehört Erna Sommer inzwischen zum Stamm.

Vom Fernschreiber-Team vom Roßlauer Elbewerk blieb ihr Spitzname

Der erste Eindruck täuscht nicht: Die 100-Jährige ist ziemlich munter und gut drauf. Auf den Rollator gestützt, ist sie im „Servicewohnen“ noch zu Fuß unterwegs. Augen und Ohren - beide funktionieren „noch so la-la“ und in der Seniorengemeinschaft ist Erna Sommer gern dabei. Alle nennen und rufen sie hier beim Kosenamen Erni.

Zu dem gekommen ist sie übrigens bereits in den Jahren ihrer Berufstätigkeit im Elbewerk Roßlau. Dort erlernte Erna Sommer die Arbeit am Fernschreiber und verschickte dieserart auf damals moderne Art Informationen und Texte per Lochstreifen. Solche Datenübertragung ist heute für die Mehrheit längst zum Fremdwort geworden. Erna Sommer aber ist überall die Erni geblieben.

„Heute ist viel los hier“, lächelt die Jubilarin. Nach den Gratulationen am Morgen haben die Nachkommen einen Ausflug zur Kaffeezeit organisiert. Erna und Wilhelm Sommers Sohn Jürgen ist in Ziebigk zuhause. Doch zuvor will sich die Älteste stärken. Und greift herzhaft beim Mittag zu: Es gibt Nudeln mit roter Soße.