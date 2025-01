Entscheidng gefallen. Ermittlungsverfahren zu tödlichem Unfall am Mildenseer Kreuz eingestellt: „Autofahrer trifft keine Schuld“

Das Verfahren zum tödlichen Verkehrsunfall am 18. Mai 2024 am so genannten Mildenseer Kreuz gegen den in den Unfall verwickelten Autofahrer ist eingestellt worden. Was die Ermittlungen ergeben haben.