Barbara Meißners Mutter war zwischen 1942 und 1947 in Stellung bei Erbprinzessin Elisabeth von Anhalt. Arbeits- und Gesundheitsbuch sind noch erhalten und auch so manches Geschenk.

Dessau/MZ - Es ist nicht viel an Dokumenten erhalten geblieben, die Barbara Meißner (76) an ihre Mutter erinnern. Das meiste steckt in einer älteren Mappe. Dort sorgfältig aufbewahrt sind unter anderem das Arbeitsbuch und das Gesundheitsbuch von Magdalena Löber - Meißners im Jahr 1992 verstorbener Mutter. Als junges Mädchen wurde Löber nach Pflichtjahren in ihrem Geburtsort Güsten an die Erbprinzessin Elisabeth von Anhalt-Dessau vermittelt, sie sollte dort das Einmaleins des Kochens erlernen.