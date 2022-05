Erinnerungen an Extremwetter in Dessau-Roßlau - Im Februar 2021 fror die Stadt ein

Vor einem Jahr versank die Stadt im Schnee. Autos blieben stecken, die Müllabfuhr stellte den Betrieb ein und Hügel in Parks wurden zu Snowboard-Schanzen umfunktioniert. Im Tiefland wurden Schnee-Rekorde gebrochen.

Dessau-Roßlau/MZ - Das erste Februarwochenende im Jahr 2021 beginnt mit einer Warnung am Ende der Radionachrichten. Große Schneemassen würden erwartet, ab Sonntag, dem 7. Februar, könne es schwierig werden, mit dem öffentlichen Verkehr oder dem Auto von A nach B zu kommen. Dessau war gewarnt. Und genoss zumindest am Sonntag den Schnee in vollen Zügen.