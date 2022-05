Dessau/MZ - Unvorsichtiger Umgang mit einem Gasbrenner hat am Samstagvormittag zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Alten geführt. Um 11.16 Uhr hatten Hausbewohner mit dem Brenner Unkraut abbrennen wollen und dabei eine Hecke in Brand gesteckt.

Die Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau, sowie die Freiwillige Feuerwehr Alten konnten den Brand löschen. Der Schaden konnte vor Ort nicht beziffert werden.