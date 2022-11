Verkäuferin widersetzt sich Er trug eine Clownsmaske mit blutigem Mund - Junger Mann überfällt Geschäft in Zerbst

In einem Geschäft in Zerbst ist es am Mittwochvormittag laut Staatsanwaltschaft und Polizeiinspektion Dessau-Roßlau zu einer versuchten Raubstraftat gekommen.