Dessau/MZ - Der Mai ist gekommen - und die Entscheidung gefallen. Die Dessau Volleys werden in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga am Netz stehen. Dies teilte der Verein in dieser Woche auf seiner Facebookseite mit. Die nötigen Lizenzunterlagen für den Aufstieg wurden fristgerecht bis zum 2. Mai eingereicht.