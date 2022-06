Enorme Hitze, starker Qualm - Zwei Elektroautos brennen auf Gelände eines Autohauses in Dessau

Dessau/MZ - Ein brennendes Auto auf dem Freigelände eines Autohauses in der Lutherhauses hat am Donnerstagmorgen die Dessauer Feuerwehr in Atem gehalten. Der Notruf war kurz vor 6 Uhr eingegangen. Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle war eine starke Rauchentwicklung sichtbar.

Das Zufahrtstor musste durch die Feuerwehr geöffnet werden. Eine erste Lageerkundung ergab ein Auto im Vollbrand. Zusätzlich war das Fahrzeug links daneben durch die Wärmestrahlung ebenfalls in Brand geraten. Hinter dem brennenden Auto befand sich ein Container mit Reifen. Auch dieser hatte sich durch die enorme Wärmestrahlung im Inneren entzündet.

Zur Brandbekämpfung setzte die Feuerwehr zwei Trupps ein. Der erste Trupp übernahm die Brandbekämpfung der beiden Autos, der zweite Trupp ging zur Brandbekämpfung in den Container vor.

Die Dessauer Feuerwehr beim Löscheinsatz in der Lutherstraße. Feuerwehr

Nach dem Eintreffen der Verantwortlichen des Autohauses wurde die Feuerwehr darüber informiert, dass es sich bei den beiden Fahrzeugen um zwei Elektrofahrzeuge handelt. Da bei einem Fahrzeug der Brand immer wieder an Intensität zunahm, ging die Feuerwehr davon aus, dass die Batterien bereits in Brand geraten waren. Um das Fahrzeug zu kühlen, wurde es in einen Container gehoben und so in ein Wasserbad gesetzt. Diese Kühlung wird noch einige Stunden nötig sein.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Der Brandschaden wird durch die Feuerwehr auf 120.000 Euro geschätzt. Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr mit vier Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften. Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt.