Engel sind gelandet - Rathauscenter Dessau erstrahlt in einem vorweihnachtlichen Lichtermeer

Dessau/MZ - Per Buzzer-Klick erstrahlte am Montagnachmittag Punkt 16 Uhr die Festbeleuchtung auf beiden Etagen: Das Rathauscenter Dessau startete in die Weihnachtszeit.

In der üppigen Dekoration fehlen weder Weihnachtsbaum noch die Rentiere vor den mit Geschenken beladenen Schlitten. Ideen dafür, was in den Paketen zu finden sein könnte, lassen sich in einem der Shops finden oder an einem der Weihnachtsverkaufsstände. Mit dabei sind unter anderem erzgebirgische Handwerkskunst, regionale Spezialitäten von „Kiek in Pott“ und jede Menge Weihnachtsbäckerei. Center-Manager Hans-Jörg Bliesener wünschte dem Haus viele Besucher „dort, wo Weihnachten überrascht“, wie das Motto verheißt.

Den Einstieg in die Vorweihnachtszeit versüßten die Engel Piccolo und Piccola mit kleinen Geschenken und Adventskalendern. Beide unterhielten das Publikum mit Pantominen, dazu bastelte „Mr. Ballon“ verrückte Ballon-Kreationen.