Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister ist für Weihnachtsmarkt

Trotz der hohen Energiepreise soll Dessau-Roßlau auch in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt veranstalten. Auch der Betrieb von Schwimmbädern steht trotz hoher Heizkosten für Oberbürgermeister Robert Reck nicht zur Diskussion.

Hohe Kosten für Strom und Gas: Was wird aus der Eisbahn auf dem Weihnachtsmarkt Dessau in diesem Jahr?

Dessau/MZ - Oberbürgermeister Robert Reck (parteilos) hat sich für einen Weihnachtsmarkt und den Weiterbetrieb der Schwimmbäder in Dessau-Roßlau trotz der hohen Energiepreise ausgesprochen. Am Mittwoch sagte er im Stadtrat: „Ich bin dafür, dass es einen Weihnachtsmarkt gibt. In die dunkle Jahreszeit gehört etwas, das der Seele gut tut.“ Möglicherweise gebe es aber statt einer echten Eisbahn eine Fläche aus Kunststoff. Der Besuch von Schwimmbädern habe außerdem eine soziale und gesundheitliche Komponente.