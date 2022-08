Energieberater in Dessau haben volle Kalender - Viele Fragen zu Heizung, Fenstern, Nabenkostenabrechnung

Bis in den Herbst hinein sind die Termine für Haus- und Heizungschecks in Dessau ausgebucht. Was ein Fachmann Kunden angesichts hoher Preise jetzt rät.

Dessau-Rosslau/MZ - Marcus Brose kann es nicht fassen. „Nur noch 25 Prozent?“, fragt er ungläubig, und der Mann hinter der Plexiglasscheibe nickt. „Ja, Sonntag ist leider Stichtag. Ab dann fällt die Förderung für den Austausch von Gasheizungen geringer aus“, sagt er. So hatte sich Brose die energieeffiziente Sanierung seines Hauses, den Austausch der Gasheizung durch Solarkollektoren, nicht vorgestellt. So kompliziert, so langwierig und so teuer.