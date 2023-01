Wasser um zu zwei Grad kälter: Nun wird Schwimmen in Dessau-Roßlau wohl bald auch teurer

Vor sechs Monaten begann die Stadt mit der Energieeinsparung in den städtischen Bädern. Beschwerden gibt es der Stadt zufolge nur wenige. Trotzdem kamen weniger Gäste und nun sollen noch die Preise überprüft werden.

Das Schwimmen in Dessau-Roßlau könnte bald teurer werden.

Dessau-Roßlau/MZ - Ein halbes Jahr ist es her, dass die Wassertemperatur mancher Becken in Dessau-Roßlauer Schwimmbädern heruntergeregelt wurde, um Energie und Kosten zu sparen. Diese Maßnahmen haben nur zu „vereinzelten Beschwerden“ geführt, gibt eine Stadtsprecherin auf eine Anfrage der MZ an.