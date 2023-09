Sanierung des über 130-jährigen Dessau Baudenkmals am Lutherplatz geht in neue Phase: Dank Fördermittel kann Bauteil in 30 Meter Höhe auf Herz und Nieren abgeklopft werden. Land Sachsen-Anhalt gibt 175.000 Euro, die Stadt 20.000 Euro und der Wasserturmverein selbst steuert 34.000 Euro bei.

Am Neuen Wasserturm in Dessau ein Riesenkran sperrige Behelfträger rund 30 Meter nach oben, um die Sanierungsarbeiten am Hauptsims beginnen zu können.

Dessau/MZ - Der Wettergott hatte ein Einsehen. Der Morgen zeigte sich zum meteorologischen Herbststart frisch, aber die erste Septembersonne hatte etwaige Wolken schnell beiseite geleckt. Und weder Böen noch straffer Wind durchkreuzten am Freitag die Aktion am Neuen Wasserturm am Lutherplatz in Dessau-Süd.