Bei laufendem Betrieb wurde die Kita „Luisenkinder“ in Waldersee saniert und hat einen Anbau bekommen. Kinder, Eltern und Mitarbeiter sind glücklich und haben das gefeiert. Bei der Einweihung war auch das Jolinchen von der AOK dabei. Welchen Grund das hat.

Endlich mehr Platz für die „Luisenkinder“ in Waldersee

Kita in Waldersee saniert und mit Anbau versehen

Die Kita „Luisenkinder“ ist saniert und hat einen Anbau über zwei Etagen bekommen. Bei der offiziellen Einweihung in der neuen Cafeteria probieren Eltern und Kinder das „Gesund-und-Lecker-Land“ aus.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Waldersee/MZ - Was für eine Freude und Begeisterung am Freitagnachmittag bei Kindern und Erwachsenen in Waldersee! Endlich ist die Sanierung der Kita Luisenkinder geschafft, der Anbau fertiggestellt. Und das wird gefeiert!