Ende in Sicht: Bahn beginnt letzte Bau-Etappe an der Überführung in Meinsdorf

Meinsdorf/MZ - Die Bauarbeiten der Deutschen Bahn auf der Strecke Roßlau - Berlin, konkret die Baustelle in Meinsdorf, haben eine neue Etappe erreicht. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, ist am Freitag vergangener Woche mit dem Aushub der nördlichen Baugrube an der Eisenbahnüberführung Meinsdorf begonnen worden. Bis Dienstag, 8. Februar, sollten 4.500 Kubikmeter Erdreich ausgehoben und bis zum Ende dieser Wochen sollen 2.650 Kubikmeter Unterwasserbeton verbaut sein. Letzteres geschieht voraussichtlich Donnerstag und Freitag. Die aktuellen Arbeiten gehören zur letzten Etappe vor der Fertigstellung der Brücke. Sie soll laut den Bauherren im August in Betrieb genommen werden.

Ganz konkret heißt das, dass nach der erfolgreichen Inbetriebnahme der Gleisanlagen, der Signal- und Sicherungstechnik sowie des Elektronischen Stellwerks im Dezember vergangenen Jahres dann die Verbindungsstraße zwischen Roßlau und Meinsdorf in sechs Monaten wieder befahren werden kann. Die Arbeiten am Neubau des Haltepunkts Meinsdorf gehen ebenso planmäßig voran. Auch dort sollen im August wieder Züge halten.

Während der im Moment anstehenden Arbeiten rechnet die Deutsche Bahn mit einem erhöhten Lkw-Verkehr und mit Straßenverunreinigungen im Umkreis der Baustelle Meinsdorf sowie auf den Zufahrtsstraßen. Die Verunreinigungen würden nach Beendigung der Bauarbeiten wieder entfernt. Trotz aller Bemühungen, die baubedingten Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, lassen sich Beeinträchtigungen und Veränderungen im Bauablauf nicht gänzlich ausschließen, heißt es in einer Mitteilung.