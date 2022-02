Ende August oder Anfang September? Termin für Roßlauer Schifferfest 2022 weiter unklar

In Dessau-Roßlau drängeln sich an beiden Wochenenden die Veranstaltungen

Roßlau/MZ - Noch einmal bekräftigt hat der Ortschaftsrat Roßlau seine Bereitschaft, auch 2022 das Heimat- und Schifferfest in der Elbestadt wieder zu organisieren. Zur Ratssitzung vorige Woche jedoch konnte noch kein Termin gefunden werden. Die zeitige Fixierung aber sehen Ortsbürgermeisterin Christa Müller und ihre zwei Stellvertreter als wichtig an für weitere Planung und Absprachen.

Zur Debatte stehen wiederum zwei Wochenenden: Das letzte im August und das erste im September. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, die die Ratsmitglieder nun diskutieren: Das letzte Augustwochenende ist nördlich der Elbe der traditionelle Festzeitpunkt. Den präferiert und empfiehlt auch der Kulturamtsleiter von Dessau-Roßlaus, Steffen Kuras. Denn für das darauffolgende erste Septemberwochenende sind in Dessau mit der Spielzeiteröffnung des Anhaltischen Theaters und dem Farbfest am Bauhaus zwei große Kulturereignisse ins Auge gefasst. Dann seien in Dessau auch wieder Bühnen und Personal gefragt.

Ortsbürgermeisterin Müller und Sylvia Gernoth als 1. Stellvertreterin wissen aus Erfahrung, wie wichtig die Unterstützung durch die Stadt ist und wollen jede mögliche Hilfe nutze , betonen aber beide, wie wichtig die Roßlauer Vereine als Mitwirkende sind. Besondere Ambitionen hat bereits der Roßlauer Paddlerverein von 1922 kundgetan. Denn der feiert Ende August sein 100-jähriges Vereinsjubiläum und würde sich gern an und auf der Elbe den Schifferfestgästen präsentieren. Demgegenüber legte sich der stellvertretende Ortsbürgermeister Jörn von der Heydt für das erste Septemberwochenende ins Zeug, weil die Besucher zum Monatsanfang mehr Geld im Portemonnaie hätten, was Schaustellern und Gastronomen zugute käme.

Da zur Ratssitzung keine Einigung absehbar war, wolle man sich nun so zeitnah wie möglich im Februar mit allen Interessierten und den Akteuren auf einen Termin verständen. Ein wichtige Rolle kommt jetzt den am Stammtisch der Vereine versammelten Ehrenamtlichen zu.