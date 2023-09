Familienleben in Sachsen-Anhalt Eltern in Dessau-Roßlau finden, an den Schulen herrscht nur Mittelmaß

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Für die Rahmenbedingungen an den Schulen wird in Dessau-Roßlau nur die Note drei vergeben. Was Eltern kritisieren, wo es ihrer Meinung nach hapert und was die Stadtverwaltung unternimmt.