Elfjährige aus Klieken holt Titel mit Hündin Sidney vom Godewind

Mathilda Kemp triumphiert beim Wettkampf in Neuss mit ihrer zwei Jahre alten Rottweilerhündin. Es ist nicht das erste Mal, dass Beide bei Meisterschaften gut abschneiden.

Sidney vom Godewind, die Hündin der elfjährigen Mathilda Kemp aus Klieken (im Foto mit Vater Daniel Kemp, r. und Zuchtrichter Anton Spindler) ist in Neuss VDH German Winner 2022 geworden.

Dessau/Klieken/MZ - Wenn das kein guter Start in die Sommerferien ist! Heute bekommt die elfjährige Mathilda Kemp aus Klieken ihr Schulzeugnis, auf dem, wie ihr Vater Daniel Kemp weiß, nur gute Noten stehen. Doch am Sonntag hat das Mädchen noch einen ganz besonderen Erfolg verbucht und mit der Rottweilerhündin Sidney vom Godewind auf der Galopprennbahn in Neuss den Titel VDH German Winner 2022 geholt.