Elf neue Infektionen am Dienstag gemeldet - Inzidenz wieder über 30

Dessau-Roßlau/MZ - - Dessau-Roßlaus Gesundheitsamt hat am Dienstag elf neue Corona-Infektionen bestätigt. Betroffen sind drei Frauen und acht Männer im Alter von 23 bis 87 Jahren. Zum Impfstatus wurden keine Angaben gemacht.

In Dessau-Roßlau sind damit seit Pandemiebeginn 3.441 Corona-Fälle festgestellt worden. Der Inzidenzwert für die Doppelstadt lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts am Dienstag bei 30,2 und damit weiter unter dem Landesschnitt, der in Sachsen-Anhalt bei 44,7 liegt.

Den höchsten Inzidenzwert hat derzeit der Burgenlandkreis im Landessüden mit 88,4, den niedrigsten hat die Stadt Halle mit 17,7.