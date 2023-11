Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagnachmittag in Dessau-West. Die Unfallursache ist noch ungeklärt.

Elektroauto rast ungebremst in Kleinlaster - 70-jähriger Fahrer wird schwer verletzt

Schwerer Unfall in Dessau

Dessau/MZ/syk. - Bislang ungeklärt ist die Ursache für einen schweren Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 14.50 Uhr in der Mannheimer Straße/Ecke Weststraße ereignet hat.

Der 70-jährige Fahrer eines Elektrofahrzeuges war auf der Kreuzung ungebremst in einen Kleinlaster gefahren, welcher gerade links abbiegen wollte. Dabei verletzte sich der Pkw-Fahrer schwer, so dass er mittels Rettungswagen in das Städtische Klinikum gebracht werden musste. Der Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Das Elektrofahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ebenfalls am Einsatzort waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Süd mit 20 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen.