Dessau-Rosslau/MZ. - Niederschläge und Tauwetter lassen die Pegelstände in Teilen Deutschlands steigen. In Deutschland betroffen sind vor allem Rhein und Donau. In Sachsen-Anhalt wurden diese Woche für die Dumme bei Tylsen (Altmark) und die Ohre bei Wolmirstedt (Stendal) die ersten Warnstufen ausgerufen.

Auch die Pegel der Saale und von Bode und Ilse im Harz sind kräftig geklettert. Und wie sieht es in Dessau-Roßlau an Mulde und Elbe aus? Ja, die Flüsse sind voll, aber es besteht keine Gefahr – so heißt es aus dem städtischen Amt für Brand- und Katastrophenschutz/Rettungswesen (BKS/R) auf MZ-Nachfrage.

Noch hat der Landesbetrieb für Hochwasserschutz (LHW) keine Information und Warnung in Richtung Stadt gegeben. „Bei uns ist alles in Ordnung“, sagte Marco Barth. Der Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr ist für das Amt Sachgebietsleiter für Zivil- und Katastrophenschutz. Und betont, dass Dessau-Roßlau dennoch die Lage aufmerksam im Blick behält. Die Stadt hat im Abstand von elf Jahren 2002 und 2013 zwei „Jahrhunderthochwasser“ aushalten müssen.

Für die Elbe ist für Dessau-Roßlau der Bezugspegel in Tornau und für die Mulde der in Golzern ausschlaggebend. Werden in Torgau 5,50 Meter gemessen und in Golzern 3,20 Meter an der Mulde, sind das die Richtwerte für die Warnstufe 1. Aktuell liegen die neuralgischen für die Zwei-Flüsse-Stadt Dessau-Roßlau bei 3,35 und 2,16 Meter. „Also noch weit weg vom Richtwert für eine Warnung“, so Barth.

Ist der Alarm ausgerufen, dann greifen sowohl beim LHW als auch im städtischen Amt die Maßnahmen in gestaffelter Folge. Werden zum Beispiel in der Hochwasserprognose für die Elbe 5,90 Meter am Leopoldshafen erwartet, wird alles vorbereitet für das Schließen der Deichscharte am Schwedenwall. „Also schauen wir auch ganz bewusst über die Landesgrenze nach Dresden“, so Barth. Dort ist der Scheitel der Welle inzwischen durchgezogen und der Pegel stagniert.