Im Oktober mussten die Bauarbeiten an der Elbebrücke zwischen Dessau und Roßlau abgebrochen werden. Nun gibt es einen neuen Anlauf. Ab Freitagabend ist die Brücke gesperrt. Was Autofahrer und Busnutzer wisssen müssen.

Arbeiten an der B184

Im Oktober gab es den ersten Versuch für die neue Elbebrücke zwischen Dessau und Roßlau. Nun steht der zweite Anlauf an.

Dessau-Roßlau/MZ. - Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Die Elbebrücke in Dessau-Roßlau ist über das Wochenende von Freitag, 8. Dezember, um 21 Uhr bis Montag, 11. Dezember, bis gegen 4.30 Uhr voll gesperrt. Dann sollen die geplanten und im Oktober beim ersten Versuch abgebrochenen Montagearbeiten im zweiten Anlauf vorgenommen werden.

Die Sperrung gilt sowohl für den motorisierten Verkehr als auch für Fußgänger und Radfahrer. Dies teilte ein Sprecher des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt mit.

Der Verkehr zwischen Dessau und Roßlau wird über die A9 umgeleitet

In der Zeit der Sperrung werden die so genannten Fahrbahnübergangskonstruktionen eingebaut. Diese Bauelemente sind erforderlich, um Bewegungen, aber auch belastungs- und witterungsbedingte Verformungen zwischen den Brückenenden und der Straße auszugleichen.

Der Verkehr wird solange über die A 9 umgeleitet. Auch im Busverkehr der Dessauer Verkehrs GmbH (DVG) wird es durch die Vollsperrung zu umfassenden Änderungen kommen: So fährt kein Bus zwischen Dessau und Roßlau. Die Linie N6 verkehrt nur bis Freitag um 21.02 Uhr ab Hauptbahnhof nach Roßlau.

Am Sonnabend und am Sonntag fahren die Busse der Linien 16 und N6 auf der Dessauer Seite zwischen den Haltestellen „Junkerspark“ und „Hauptbahnhof“ sowie „Rosenhof“ und in Roßlau zwischen den Haltestellen „Roßlau Bahnhof“ und „Lukoer Straße/Waldesruh“ und Meinsdorf.

Fahrgäste, die von Dessau nach Roßlau unterwegs sind, müssen das Verkehrsangebot der Deutschen Bahn nutzen

Fahrgäste, die von Dessau nach Roßlau und umgekehrt unterwegs sind, müssen das Verkehrsangebot der Deutschen Bahn nutzen. An den Bahnhöfen besteht Anschluss an den Busverkehr. Ab Montag fahren die Busse dann wieder planmäßig zwischen Dessau und Roßlau.

Voraussichtlich ab 20. Dezember soll die Elbebrücke dann uneingeschränkt für den Verkehr freigeben werden, bevor im April die restlichen Arbeiten ausgeführt werden können.