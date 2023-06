Auf der Alten Landebahn wurde Abwasser aus Toilettenhäuschen in eine Grube geleitet. Die Stadt ist alarmiert. Womöglich muss der Verursacher den Boden austauschen und eine hohe Strafe zahlen.

Ekel-Vorfall auf Dessauer Flohmarkt - Fäkalien plätschern in ausgehobene Grube

Dessau/MZ - Ein sonniges Wochenende vor zwei Wochen und auf der Alten Landebahn: Endlich ist wieder etwas los. Ein Trödelmarkt ist in der Stadt. Auf Tapeziertischen und Decken präsentieren Händler und Privatpersonen antike Schätzchen, Sammlerstücke und so manchen Tand. Essensstände bieten eine Stärkung und Getränke auf die Hand an. Familien mit ihren Kindern und Sammler sind auf der Suche nach Schnäppchen.