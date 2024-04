Landgericht Dessau Eisenhut-Mordprozess gegen 57-Jährigen - Gutachter sehen Symptome für Vergiftung der Ehefrau

Im Prozess um einen mutmaßlichen Giftmord an der Ehefrau eines 57-Jährigen vom Muldestausee haben am Donnerstag am Landgericht Dessau mehrere Gutachter ausgesagt. Ihr Urteil ist eindeutig.