Einwohnerfragestunde in Dessau nur noch mit Klarnamen - Anonyme Fragen nicht mehr erlaubt

Mehr Transparenz in Ausschüssen und im Stadtrat

Dessau-Roßlau/MZ - Der Stadtrat Dessau-Roßlaus will die Regeln, die für die sogenannte Einwohnerfragestunde gelten, ändern. In dem Tagesordnungspunkt, der zu Beginn von Ausschuss- und Stadtratssitzungen stattfindet, haben Einwohner der Stadt die Möglichkeit, maximal drei Fragen an die Verwaltung und die Politik zu stellen. Bislang konnte das auch anonym erfolgen, der Fragesteller wurde nicht namentlich genannt. Das soll sich nun ändern.