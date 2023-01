Einwohner sollen an Konzept für die Zukunft Roßlaus mitarbeiten - Stadt veranstaltet Forum

Der Schillerplatz in Roßlau soll aufgewertet werden.

Roßlau/MZ - Wie kann die Innenstadt Roßlaus belebter werden? Wie lassen sich dunkle Ecken, an denen man sich nicht wohlfühlt, weiterentwickeln? Welche Potenziale bieten Markt- und Schillerplatz, Gewerbegebiete und die Elbe-Rossel-Halle? Diese und andere Themen, kurz die Zukunft Roßlaus, nimmt ein sogenanntes Bürgerforum am Samstag, dem 14. Januar, in den Blick.