DESSAU/MZ - Die Jubiläumsauflage kann starten. Zum 25. Mal findet am heutigen Samstag das Internationale Leichtathletik-Meeting in Dessau statt. Die wichtigsten Informationen rund um das sportliche Großereignis von internationalem Format sind hier noch einmal zusammengefasst.

Wird für den Besuch des Leichtathletik-Meetings in Dessau zwingend ein Ticket benötigt?

Nein. „Es wird niemand nach Hause geschickt“, so das Motto von Meetingdirektor Ralph Hirsch. Kostenlos können Leichtathletikinteressenten die Wettbewerbe der Top-Athleten von den Stehplatzbereichen des Dessauer Paul-Greifzu-Stadions verfolgen. Eine Eintrittskarte wird nicht benötigt, um hier Zutritt zu erhalten. Sitzplätze sind dagegen kostenpflichtig. Tickets dafür sind am Sonnabend in begrenztem Umfang noch an der Abendkasse erhältlich.

„Alle Menschen, die in Dessau-Roßlau wohnen oder Besucher der Stadt sind, sollen das Leichtathletik-Meeting besuchen können. Das hat auch eine soziale Komponente“, erklärte Frank Brakelmann von der Stadtsparkasse Dessau, die das Event als Sponsor seit 25 Jahren unterstützt.

Wie ist der Zeitplan des Leichtathletikmeetings?

Das Meeting wird am Samstag offiziell um 18.40 Uhr eröffnet. Zutritt ins Stadion gibt es ab 16 Uhr, ab 17.30 Uhr sind Rest-Sitzplatzkarten an der Tageskasse erhältlich.

Die Veranstaltung beginnt mit einem Vorprogramm. Es finden die Finalläufe im Wettbewerb „Dessau sucht den Supersprinter“ statt. Hier sind mehr als 100 Nachwuchsathleten in verschiedenen Altersklassen aus den Leistungszentren Mitteldeutschlands in Einzel- und Staffelwettbewerben auf der Bahn im Paul-Greifzu-Stadion zu erleben. Diese Läufe beginnen um 16.10 Uhr.

Der erste Wettbewerb im Erwachsenenbereich ist dann der Hochsprung der Frauen. Er beginnt um 17.40 Uhr.

Siegerehrungen sind nach dem Zeitplan um 20.05 Uhr und zum Abschluss des Meetings um 21.40 Uhr vorgesehen.

Wann werden die Topstars des Meetings in Aktion sein?

Der Weitsprung-Wettbewerb der Frauen mit Olympiasiegerin und Weltmeisterin Malaika Mihambo steht für 19.20 Uhr im Zeitplan. Als Lokalmatadorin ist in dieser Disziplin Lea-Jasmin Rieke vom Mitteldeutschen Sportclub am Start.

Ein besonders starkes Teilnehmerfeld wird im 400 Meter-Lauf der Männer erwartet. Bereits um 17.45 Uhr gibt es hier erste Vorläufe. Um 20.40 und um 20.45 Uhr geht es dann in zwei Rennen um die besten Zeiten beim diesjährigen Dessauer Meeting in der 400 Meter-Männerkonkurrenz.

Top-Sprinterin Gina Lückenkemper wird erstmals zwischen 18 und 18.10 Uhr auf der Bahn im Greifzu-Stadion stehen. In dieser Zeit finden drei Vorläufe über 100 Meter der Frauen statt. Die Finalläufe sind in dieser Disziplin für 19.30 Uhr (B-Finale) und 19.35 Uhr (A-Finale) geplant.

Der Speerwurf-Wettbewerb der Männer mit Weltmeister Andersson Peters aus Grenada und dem deutschen Olympiasieger und Europameister Thomas Röhler startet um 20.20 Uhr.

Eine weitere sehr interessante Disziplin ist der Stabhochsprung-Wettbewerb der Männer. Hier gehören Weltmeister Sam Kendricks aus den USA und der EM-Zweite Bo Kanda Lita Baehre aus Deutschland zum Teilnehmerfeld. Die Stabhochsprung-Konkurrenz startet um 19 Uhr.

Die letzten Wettbewerbe am Samstagabend in Dessau sind die 800 Meter der Frauen und Männer. Diese Läufe werden um 21.30 Uhr beziehungsweise um 21.35 Uhr gestartet. Nach der folgenden Siegerehrung werden die Zuschauer des Meetings in eine hoffentlich laue Dessauer Sommernacht verabschiedet.

Wo gibt es Parkmöglichkeiten rings um das Paul-Greifzu-Stadion?

Parkmöglichkeiten rund um die Dessauer Sportstätte sind ausreichend vorhanden. So kann dafür beispielsweise jeweils der rechte Fahrstreifen der Helmut-Kohl-Straße genutzt werden. Auch in den Straßen des einstigen Wohngebiets gegenüber dem Stadion sind jede Menge Pkw-Stellflächen vorhanden. Der Schwimmhallen-Parkplatz, der vor wenigen Jahren dafür erweitert wurde, kann ebenfalls komplett genutzt werden. Einen Fußweg von 200 bis 300 Metern sollten die Besucher der Veranstaltung allerdings einplanen.

Gibt es einen Livestream vom diesjährigen Dessauer Leichtathletik-Meeting?

Ja, der wird angeboten. Ab 18.40 Uhr kann das Ereignis auf der MDR-Plattform „Sport im Osten“ mit all den Höhepunkten des 25. Internationalen Leichtathletik-Meetings auf den Endgeräten verfolgt werden.