Konkurrenz für die DWG? Einstieg ins Immobiliengeschäft: Warum die Dessauer Stadtwerke künftig auch Vermieter sein wollen

Dessau-Roßlaus kommunaler Energieversorger will in „Betongold“ investieren, Häuser entwickeln und diese am Ende auch selbst vermieten. Die Verwaltungsspitze sowie ein Großteil der Politik begleitet diese Entwicklung mit Wohlwollen, doch es gibt auch kritische Stimmen.