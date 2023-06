Die griechische Stadt Messolongi erinnert an den Freiheitskampf gegen die Osmanen vor 200 Jahren. Warum Dessau eingeladen ist und was es schenkt.

Einladung aus Griechenland - Dessaus Dichter Wilhelm Müller reist mit an den Golf von Patras

Dessau/MZ - Er war niemals in Griechenland, hatte eine Reise zwar in jungen Jahren einmal geplant, die dann aus unbekannten Gründen in Italien abgeändert wurde.