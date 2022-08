Einkaufswagen voll gepackt und nach draußen geschoben - Diebeszug scheitert in Dessau

Zwei Frauen beobachtet einen dreisten Dieb in Ziebigk und werden von dessen Komplizen in die Irre geschickt. Doch es gibt noch eine dritte Zeugin.

Blick in einen Einkaufswagen.

Dessau/MZ - In der Kornhausstraße in Ziebigk hat es am Dienstagnachmittag einen besonders dreisten Ladendiebstahl gegeben. Das berichtet die Dessauer Polizei.

Zwei Männer waren gegen 15.15 Uhr vor dem Lebensmitteldiscounter erschienen. Einer der Männer hatte sich dann in die Filiale begeben und einen Einkaufswagen mit diversen Gegenständen befüllt. Danach verließ er den Markt und schob den Einkaufswagen aus dem Geschäft, ohne zu bezahlen.

Dies wurde durch eine 34-jährige und eine 42-jährige Zeugin beobachtet. Beide versuchten, dem Täter zu folgen. Durch den vor der Filiale wartenden zweiten Mann wurde ihnen eine falsche Fluchtrichtung benannt. Die Tatverdächtigen entkamen so erst einmal.

Durch eine 78-jährige Zeugin wurde der Ladendieb wenig später aber beim Umpacken des Diebesgutes beobachtet. Das merkte der Mann offenbar - und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei fahndet nun nach den beiden Tätern.

Der eine war etwa 20 bis 25 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, von athletischer Gestalt und bekleidet mit einer kurzen blauen Jeanshose, einem T-Shirt und einem Basecap. Der zweite Mann war ebenfalls 20 bis 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte einen Oberlippenbart und trug einen „Fischerhut“.

Wer Hinweise zu den Männern geben kann, kann sich unter Telefon (0340) 25030 beim Polizeirevier Dessau-Roßlau melden.