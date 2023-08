Entscheidung gefallen Einführung in dritte Amtszeit - Friedrich-Berenbruch bleibt Kreisoberpfarrerin in Dessau

Die Kreisoberpfarrerin des Kirchenkreises Dessau, Annegret Friedrich-Berenbruch, wird am Samstag, 12. August, in der Auferstehungskirche Dessau in ihre dritte Amtszeit eingeführt.