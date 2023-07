Lehrer und Übersetzer „Einfach Rentner sein? Das kann ich nicht“ - Warum Werner Heubner mit 80 noch immer arbeitet

Während andere in seinem Alter die Rente genießen, ist Werner Heubner mit 80 Jahren als Lehrer und Übersetzer aktiv. In dieser Woche hat er groß gefeiert. Was er sich für die Zukunft wünscht.