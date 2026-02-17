Am Rosensonntag hatte sich Dessaus Innenstadt in eine große Feiermeile verwandelt, als der 27. Karnevalsumzug durch die Straßen zog. Nun wurde ein erstes Fazit gezogen und schon aufs nächste Jahr geschaut.

„Einer der erfolgreichsten Umzüge“ - So blickt Dessau-Roßlau auf den Rosensonntag zurück

Dessau war am Sonntag beim 27. Karnevalsumzug in bester Feierlaune. Spaß hatten die 1.200 Mitwirkenden, Spaß hatten auch Tausende, die die Zugstrecke säumten.

Dessau-ROsslau/MZ. - „Das war mit Sicherheit einer der erfolgreichsten Umzüge“, schwärmt Olaf Bülow am Montag, einen Tag nach dem 27. Karnevalsumzug durch Dessau. Bülow, Mitorganisator von der Stadt, lobt die Zusammenarbeit mit den Karnevalsvereinen, mit den städtischen Ämtern, der Polizei und allen anderen Umzugsbeteiligten. „Es war alles nahezu optimal – von der Vorbereitung bis zur Durchführung.“