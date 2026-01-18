Sozialdezernentin Eter Hachmann war bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Gast. Wen sie dort getroffen und mit wem sie was besprochen hat.

Eine von 170 Gästen - Dessau-Roßlaus Sozialdezernentin war beim Neujahrsempfang im Schloss Bellevue

Dessau/Berlin/MZ. - Das Jahr hat aufregend für Eter Hachmann, Sozialdezernentin im Dessau-Roßlauer Rathaus, begonnen. Sie war vergangenen Freitag, 9. Januar, unter den 170 Gästen des Neujahrsempfangs von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.